Жителя СКО вынесли из горящего дома пожарные

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области пожарные предотвратили гибель 41-летнего мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел в частном доме в селе Пресновке около пяти часов утра. Когда на место прибыли расчеты, соседи сообщили, что в доме могут быть люди. К этому времени огонь уже распространился на крытый двор и кровлю дома.

«В задымленную зону пошли пожарные в составе звена газодымозащитной службы. Через некоторое время на руках вынесли пострадавшего. Он находился в состоянии средней тяжести. Его передали сотрудникам скорой помощи. Мужчина находится в больнице, угрозы жизни нет», - проинформировали в пресс-службе.

Огонь уничтожил кровлю крытого двора, веранду и частично кровлю дома. Пожарным удалось предотвратить взрыв газового баллона. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводов.



