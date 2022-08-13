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    • Жителя СКО вынесли из горящего дома пожарные

    13 Августа 2022 02:21

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области пожарные предотвратили гибель 41-летнего мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел в частном доме в селе Пресновке около пяти часов утра. Когда на место прибыли расчеты, соседи сообщили, что в доме могут быть люди. К этому времени огонь уже распространился на крытый двор и кровлю дома.

    «В задымленную зону пошли пожарные в составе звена газодымозащитной службы. Через некоторое время на руках вынесли пострадавшего. Он находился в состоянии средней тяжести. Его передали сотрудникам скорой помощи. Мужчина находится в больнице, угрозы жизни нет», - проинформировали в пресс-службе.

    Огонь уничтожил кровлю крытого двора, веранду и частично кровлю дома. Пожарным удалось предотвратить взрыв газового баллона. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводов.


    Автор:

    Олеся Жуковень

    #Северо-Казахстанская область #МЧС #Пожар #Спасение
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