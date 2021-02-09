Жителя СКО пожизненно лишили прав за управление автомобилем в нетрезвом виде

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске суд вынес приговор в отношении мужчины, который будучи лишенным прав, сел за руль автомобиля в алкогольном опьянении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента уголовно-исполнительной системы, житель Петропавловска в суде вину признал. Суд признал смягчающим обстоятельством чистосердечное раскаяние, признание вины и наличие малолетних детей.

«По усмотрению суда было принято решение, что личность подсудимого не представляет повышенной общественной опасности и его исправление и перевоспитание возможно и без изоляции от общества. Суд приговорил его к наказанию в виде привлечения к общественным работам с пожизненным лишением права управления транспортными средствами», - рассказал заместитель начальника департамента Александр Кочкин.

Теперь мужчине предстоит отработать 600 часов. Если же он будет уклоняться от общественных работ, то их заменят ограничением свободы либо лишением свободы из расчета 1 день ограничения свободы или лишения свободы за 4 неотработанных часа общественных работ.

Напомним, на прошлой неделе нетрезвый водитель допустил столкновение с фурой, погиб молодой человек.