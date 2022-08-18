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    Жителя Шымкента задержали в Жамбылской области с крупной партией наркотика

    18 Августа 2022 22:21

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2020» жамбылские полицейские выявляют факты незаконного хранения наркотических средств в особо крупных размерах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в ходе проведения мероприятия «Карасора-2022» сотрудники Меркенского районного отдела полиции в песчаной местности задержали подозрительного жителя города Шымкента.

    «Во время обыска в сумке 27-летнего подозреваемого найдено и изъято 6 килограммов 520 граммов невысушенной марихуаны, - пояснили в правоохранительном ведомстве. - По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК «Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере».

    По статье 296 часть 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере» предусмотрено наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет. В случае доказательства вины в сборе наркотических средств в целях сбыта - лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества

    Всего в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2022» сотрудники полиции Меркенского района раскрыли 15 уголовных дел, уточнили в департаменте полиции Жамбылской области.

    На территории Жамбылской области с 1 июня проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2022» с целью выявления и пресечения фактов заготовки и вывоза наркотиков. Ежегодно эта действенная широкомасштабная акция ставит надежный щит антинаркотической деятельности как в жамбылском регионе, так и по всей республике. Шуская долина считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций дикорастущей конопли.


    Кадр из видео


    Автор:

    Галина Скрипник

    #Жамбылская область #МВД РК #Шымкент #Борьба с наркотиками
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