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    Жителя Семея разыскал сослуживец, спасший ему жизнь 40 лет назад в Афганистане

    16 Февраля 2021, 04:06

    СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ - Житель Семея Серик Бейсембаев рассказал, что его разыскал сослуживец из Киргизии, который 40 лет назад спас ему жизнь во время боевых действий в Афганистане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Семейского гарнизона.

    В канун 32-й годовщины вывода войск из Афганистана военнослужащие Семейского гарнизона встретились с воинами-интернационалистами и услышали историю о настоящей дружбе, храбрости и самоотверженности.

    Один из участников встречи Серик Бейсембаев выполнял интернациональный долг в 1980 году. Командовал его подразделением ныне Халық Қаһарманы генерал-лейтенант, а в то время старший лейтенант Бахытжан Ертаев. С тех пор прошло более сорока лет, но этот случай из жизни, С. Бейсембаев никогда не забудет, как пример войскового товарищества.

    «Помню мы только прибыли в Афганистан из «учебки». И на третий день принимали участие в операции «Тура Бура». 13 мая 1980 года наша боевая машина пехоты подорвалась на мине», - начал свой рассказ С. Бейсембаев.

    «Из состава экипажа выжили только двое солдат - я и киргиз по имени Емель. После взрыва я потерял правую ногу, обмотал ее жгутом и ввел себе обезболивающее средство. Емель, хоть и сам получил ранение, не оставил меня. Больше пяти километров он нес меня на плечах в наш лагерь. После службы я никак не мог найти своего спасителя, поиски не увенчались успехом. И вот, примерно 10 дней назад, мне позвонили и сказали, что в Кыргызстане меня ищет Емель. Я в неоплатном долгу перед боевым товарищем. Благодаря его смелости, решительности и силе воли я остался жив. Будьте верны военной присяге, воинской дружбе, с честью выполняйте долг перед нашим независимым государством», – отметил ветеран.

    В ходе встречи, для гостей была организована концертная программа, и в завершении мероприятия от лица общественного объединения ветеранов Афганистана по городу Семею были вручены грамоты военнослужащим воинской части.

    Фото: Пресс-служба Семейского гарнизона

    Автор:

    Руслан Шакабаев

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