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    Жителя Астаны, столкнувшего с балкона супругу, осудили на три года

    21 Апреля 2023, 18:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Районный суд № 2 района «Алматы» г.Астаны вынес обвинительный приговор в отношении столичного жителя, столкнувшего супругу с балкона после семейного скандала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского суда.

    Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил семейный скандал, применив в отношении супруги физическое насилие, стал душить, а затем поднял ее на оконную раму балкона и вытолкнул с балкона 2 этажа, причинив тяжкий вред здоровью.

    Вина мужчины доказана признательными показаниями подсудимого, показаниями потерпевшей, заключениями судебных экспертиз и другими материалами дела.

    Прокурор поддержал обвинение.

    Смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством суд признал чистосердечное раскаяние подсудимого.

    Отягчающим обстоятельством суд признал совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

    Санкция ст. 106 ч.1 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) предусматривает наказание в виде ограничения либо лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

    Приговором суда мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и осужден к 3 годам лишения свободы.

    Приговор суда вступил в законную силу.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Суды
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