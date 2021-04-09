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      Костанайская область

    Жителя Аркалыка наказали за организацию религиозных собраний

    9 Апреля 2021, 14:36

    АРКАЛЫК. КАЗИНФОРМ — Суд привлек жителя города Аркалыка за нарушение установленных требований к проведению религиозных обрядов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

    «Сотрудниками управления по противодействию экстремизму в марте 2021 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт нарушения установленных требований к проведению религиозных собраний со стороны 28-летнего жителя Костанайской области, который является членом одного из благотворительных учреждений. Судом данный мужчина был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 145 850 тенге», - рассказали в полиции.

    В ведомстве отметили, что этот мужчина в текущем году уже привлекался судом за осуществление незаконной миссионерской деятельности.

    Всего же с начала года к административной ответственности в сфере религиозных отношений привлечено четверо жителей области на общую сумму свыше 650 тысяч тенге.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Борьба с преступностью Религия
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