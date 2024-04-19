Жительница Аркалыка через суд обязала отдел ЖКХ отремонтировать ливневый канал

Из-за халатности городского отдела ЖКХ дом жительницы Аркалыка неоднократно затапливало. Причиной стало отсутствие работ с ливневой канализацией, передает корреспондент агентства Kazinform.

В иске женщина отметила, что очистка от грязи и мусора не проводилась, хотя местный отдел ЖКХ заявлял обратное. Истец в суде пояснила, что летом 2023 году в ливневой (дождевой) канализации возле её дома произошел обвал грунта, в результате чего во время дождя происходит подтопление дома.

Ответчик - отдел ЖКХ - в суде с иском не согласился и настаивал на том, что подрядная организация своевременно провела работы по очищению ливневой канализации. На 2024 год запланирована замена труб. В сентябре 2023 года на участке произошло подтопление, подключались водооткачивающие помпы, в результате восстановили работу канализации. В эти дни участок контролируется.

В суде доводы истца частично нашли свое подтверждение.

Суд установил, что общегородские ливневые канализации по г.Аркалыку находятся в коммунальной собственности, состоят на балансе и обслуживаются ответчиком. Проблемы со стоком воды при обильном дожде и снеготаянии, заторе в канализации фактически не устранены, о чем свидетельствуют фотоснимки и видеозаписи.

Кроме того, на момент рассмотрения дела произошло повторное подтопление дома истца, в связи с ненадлежащей работой ливневой канализации.

Суд решил обязать отдел ЖКХ провести работы по восстановлению работоспособности ливневой канализации.

В возмещении морального вреда отказано, поскольку иск предъявлен в защиту нарушений имущественных прав.

Решение не вступило в законную силу.