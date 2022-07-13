Жители Земли смогут сегодня наблюдать суперлуние

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Сегодня, 13 июля, жители Земли будут наблюдать суперлуние - момент, когда полная Луна окажется максимально близко от Земли. Об этом передает МИА «Казинформ со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе Московского планетария, о жидается, что 13 июля Луна окажется в перигее - максимально близкой к Земле точке своей орбиты. Расстояние между планетой и спутником составит 357 263 км. При этом чуть больше, чем через 9,5 часов, произойдет полнолуние.

«Видимый диаметр Луны (в этот день составит) 33 минуты 27 секунд... 13 июля полная Луна появится над горизонтом после 21 часа и около полуночи достигнет максимальной высоты над южным горизонтом. Всю ночь, до восхода Солнца, суперлуна будет сиять в созвездии Стрелец», - сказали ТАСС в планетарии.

При ясной погоде на небе можно также увидеть две планеты, которые будут сопровождать суперлуну - Сатурн и Юпитер. Над полной Луной будут сиять три звезды Летнего Треугольника, а правее - звезда Арктур из созвездия Волопас.