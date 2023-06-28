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    Жители Южной Кореи официально «помолодеют» на один-два года

    28 Июня 2023, 14:15

    СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - В Южной Корее 28 июня официально вступит в силу закон, вводящий в стране правила, идентичные международной системе исчисления возраста. Будет отменен «корейский подход» – граждане республики станут на один-два года моложе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на mir24.tv.

    Соответствующий закон парламент принял еще в конце прошлого года.

    Принятая во всем мире система исчисления возраста, когда новорожденному записывают ноль лет, а потом прибавляют в день рождения по одному году, используется в Южной Корее с 1960 года. Тем не менее применяют ее только в медицине – чтобы определить физический возраст пациента, а также при спорах в суде и некоторых других сферах.

    В большинстве других случаев, например, чтобы выяснить, с какого времени можно молодому корейцу продавать алкоголь, используется традиционные системы. В Южной Корее их две. Первая: новорожденному «присваивают» один год, а потом добавляют возраст в первый день Нового года по лунному календарю. Вторая: при рождении записывается ноль лет, а возраст увеличивают 1 января каждого года.

    В результате при переходе на стандартную систему подсчета возраста, который произойдет 28 июня, некоторые жители страны потеряют по документам год либо даже два. К примеру, корейцу, родившемуся 31 декабря 2002-го, к 8 декабря исполнилось 19 лет по международной системе, а по двум принятым в республике системам – 20 или 21 год, пишет журнал Time.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Корея Общество Мировые новости
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