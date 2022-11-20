Жители Восточного Казахстана удивили оригинальным подходом к голосованию на выборах

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Метель воскресным утром не стала помехой для жителей городов и сел востока страны в создании праздничного настроения в день выборов Президента РК, передает МИА «Казинформ».

В областном центре представительницы объединения «Әжелер алқасы» подарили заряд бодрости и хорошего настроения участникам процесса, придя на свои участки в национальных костюмах под зажигательную музыку.

Отличились и молодые восточноказахстанцы, проявив свой креатив. В Усть-Каменогорске пара молодоженов Жанибек и Мадина необычно начали семейную жизнь — после регистрации брака влюбленные отправились на избирательный участок, чтобы принять участие в голосовании на выборах.

«Мы решили, что этот день для нашей страны исторический, поэтому связали нашу свадьбу с выборами. Мы проголосовали за наше справедливое будущее», – сказал Жанибек Ахметов.

Молодожены проголосовали на участке №49.

В Уланском районе образцом единства и патриотизма стали молодые невестки. В нарядных камзолах и белых платках девушки пришли на свой участок и призвали земляков не оставаться в стороне в этот исторический день.

«Мы сделали свой выбор во благо будущего наших детей, мира и благополучия страны. Процветания Казахстану», - сказали жительницы сельского округа Егынсу Уланского района.

Сегодня в Казахстане с 07:00 началась процедура голосования на выборах Президента страны.

Ранее сообщалось, что в Астане молодожены проголосовали на президентских выборах.



