Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Жители ветхих домов в Алматы получат новые квартиры - акимат выделит 30 млрд тенге

    30 Ноября 2022, 20:11

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров на очередной сессии маслихата сообщил, что в городе насчитывается около 1500 ветхих домов, требующих капитального ремонта, для решения этой проблемы будет выделено около 30 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях решения проблемы ветхого жилья, планируется начать работу по приобретению более 1500 квартир для создания переселенческого фонда. На эти цели из местного бюджета планируется выделить около 30 млрд тенге. Это позволит переселить жителей домов, находящихся в аварийном состоянии, а также на красных линиях, в санитарной и водоохранной зонах за счет средств местного бюджета», - сказал замакима.

    Также в рамках сокращения дефицита жилья запланировано около 30 млрд тенге на строительство социальных многоквартирных жилых комплексов.

    Кроме того, продолжено финансирование жилищной программы «Алматы жастары». На эти цели дополнительно планируется выделить 670 млн тенге.

    По программе «Бакытты отбасы» планируется предусмотреть средства в сумме 3 млрд тенге на льготное кредитование 200 очередникам.

    Ранее маслихат Алматы поддержал проект уточненного бюджета города на 2022 год.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Жилье Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    В СКО осужденные смогут копить на жилье
    Дороги на БАО и Шымбулак закрыли из-за угрозы схода лавин
    Спасшим людей из затонувшего такси героям дали по 5 млн тенге
    Казахстанцы смогут находиться в Узбекистане без регистрации до 30 дней
    Популярное
    1 Президент Казахстана провел встречу с капитанами бизнеса Франции
    2 50 млн евро в Казахстан намерена инвестировать французская машиностроительная компания
    3 Олигарх Клебанов выразил готовность продать государству Экибастузскую ТЭЦ за один тенге
    4 Опубликовано совместное заявление президентов Казахстана и Франции
    5 Энергетики просят экибастузцев отказаться от​ сомнительных способов ускорить подачу тепла в дома
    Новости партнеров