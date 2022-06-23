Жители Усть-Каменогорска отсудили 300 млн тенге за некачественно построенную многоэтажку

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Жители Усть-Каменогорска отсудили 300 млн тенге за некачественно построенный многоэтажный дом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители многоэтажного жилого дома, расположенного по улице Бауыржана Момышулы, больше месяца как бьют тревогу, неоднократно заявляя о некачественной застройке жилья.

21 апреля прошлого года был разрушен облицовочный материал на стене 9-этажного дома. Снятое видео о данном проблемном доме активно обсуждалось в социальных сетях.

«Недолго радовались тому моменту, когда получили свою квартиру. Дом построен некачественно. Материал, который был облицован снаружи, был разрушен. Это же ужас. Дом ввели в эксплуатацию в 2019 году. А что тогда можно ожидать в будущем, если всего за два года он уже в таком критическом состоянии? Поэтому компанию-застройщика дома нужно наказать», - говорил в прошлом году житель города Бакытбек Амренов.

По информации акимата города, вопрос жителей решился положительно. Был суд между гражданами и компанией «Казахстанская жилищная компания» (КЖК).

«КЖК, как коммерческая компания, по собственной инициативе построила дом и ввела его в эксплуатацию. Городской акимат никак не участвовал в приемке дома в 2010 году, соответственно, никаких обязательств перед жильцами в части обеспечения качества жилья не несет. Тем не менее, мы не вправе игнорировать такого рода проблемы. Акиматом сразу была предложена любая помощь жильцам. Совместно мы прошли все этапы этой работы – составление ПСД для ремонта, судебные разбирательства с КЖК, создание в доме ОСИ и специальных счетов для перечисления средств», - прокомментировал аким города Усть-Каменогорска Жаксылык Омар.

Решением суда в пользу жителей взыскано 300 млн тенге. Граждане уже выбрали компанию, которая будет проводить ремонтные работы. В настоящее время уже началась работа по восстановлению дома.