Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Жители Усть-Каменогорска отсудили 300 млн тенге за некачественно построенную многоэтажку

    23 Июня 2022, 15:45

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Жители Усть-Каменогорска отсудили 300 млн тенге за некачественно построенный многоэтажный дом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жители многоэтажного жилого дома, расположенного по улице Бауыржана Момышулы, больше месяца как бьют тревогу, неоднократно заявляя о некачественной застройке жилья.

    21 апреля прошлого года был разрушен облицовочный материал на стене 9-этажного дома. Снятое видео о данном проблемном доме активно обсуждалось в социальных сетях.

    «Недолго радовались тому моменту, когда получили свою квартиру. Дом построен некачественно. Материал, который был облицован снаружи, был разрушен. Это же ужас. Дом ввели в эксплуатацию в 2019 году. А что тогда можно ожидать в будущем, если всего за два года он уже в таком критическом состоянии? Поэтому компанию-застройщика дома нужно наказать», - говорил в прошлом году житель города Бакытбек Амренов.

    По информации акимата города, вопрос жителей решился положительно. Был суд между гражданами и компанией «Казахстанская жилищная компания» (КЖК).

    «КЖК, как коммерческая компания, по собственной инициативе построила дом и ввела его в эксплуатацию. Городской акимат никак не участвовал в приемке дома в 2010 году, соответственно, никаких обязательств перед жильцами в части обеспечения качества жилья не несет. Тем не менее, мы не вправе игнорировать такого рода проблемы. Акиматом сразу была предложена любая помощь жильцам. Совместно мы прошли все этапы этой работы – составление ПСД для ремонта, судебные разбирательства с КЖК, создание в доме ОСИ и специальных счетов для перечисления средств», - прокомментировал аким города Усть-Каменогорска Жаксылык Омар.

    Решением суда в пользу жителей взыскано 300 млн тенге. Граждане уже выбрали компанию, которая будет проводить ремонтные работы. В настоящее время уже началась работа по восстановлению дома.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Суды Строительство Жилье Видео Регионы Казахстана Общество Усть-Каменогорск
    Новости по теме
    Новости по теме
    Джамиля Исаева: Реализация женской инициативы во всех сферах – залог успешного развития государства
    В Центральной Азии происходит серьезная трансформация в области гендерного равенства – Аида Балаева
    Ерлан Кошанов: Ключевым механизмом реализации прав женщин является расширение их политического участия
    Какие города Казахстана самые популярные у туристов
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    4 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    5 Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов