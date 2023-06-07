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    Жители Туркестанской области лишились денег в надежде устроиться на работу

    7 Июня 2023, 12:41

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские установили подозреваемого в мошенничестве на 1,5 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Туркестанской области.

    В Сайрамское районное управление полиции обратились пять жителей села, ставших жертвами мошенника. По их словам, некий знакомый пообещал трудоустроить на работу вахтовым методом и взял у каждого около 300 тыс тенге. Нанес ущерб потерпевшим на сумму около 1,5 млн тенге и исчез из виду.

    Данный факт полицейские зарегистрировали по статье «Мошенничество».

    «С целью раскрытия преступления стражи порядка опросили потерпевших и провели оперативно-розыскные мероприятия. В результате принятых мер, сотрудники полиции установили подозреваемого и задержали мошенника. Им оказался безработный, ранее судимый житель Сайрамского района», - сообщили в полиции.

    Как выяснилось, подозреваемый потратил деньги на собственные нужды.

    В настоящее время проводится досудебное расследование.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    МВД РК Трудоустройство
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