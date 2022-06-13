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    Жители Талгара выбрали нового акима

    13 Июня 2022, 08:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Талгаре состоялись выборы акима города. Из четырех кандидатов, баллотировавшихся на пост акима, победил Бахыт Куришбеков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    «Куришбеков Бахыт Куатбекович победил на выборах акима города Талгара, набрав 47,71 % голосов избирателей. По данным Талгарской районной избирательной комиссии, явка на выборах составила 23,77 %. На должность акима города Талгара баллотировались четыре кандидата. Акботаев Бакытжан Рахимович набрал 23,63 %, за Даулетбакова Нурбека Бакыткановича проголосовало 17,84 % избирателей, за Назарбаева Сапарбека Мухтаровича – 7,70 %. Против всех – 218 избирателей. Количество испорченных и неправильно использованных бланков – 93», - говорится в публикации пресс-службы акимата города Талгара.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматинская область Акимат Выборы Регионы Казахстана Общество
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