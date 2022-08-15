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    • Жители столицы вывезли с территории Кояндинского водохранилища 19 тонн отходов

    15 Августа 2022 16:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Управление охраны окружающей среды и природопользования Нур-Султана совместно со Службой государственной охраны провели субботник по уборке территории Кояндинского водохранилища, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Мероприятие направлено на привлечение внимания общественности к проблеме загрязнения окружающей среды, важности сохранения природы и формирования экологической культуры.

    В субботнике приняли участие 80 человек из шести организаций, среди которых военнослужащие Службы государственной охраны и представители предприятий ТОО «Эко Полигон Астаны», ТОО Clean City NC, ГККП «Производственно-хозяйственное предприятие «ЖасНұр» и ТОО «Арғын Строй 2015».

    Собрано и вывезено на полигон 19 тонн отходов.

    Фото: gov.kz
    #Нур-Султан #Экология #Общество
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