Жители столицы вывезли с территории Кояндинского водохранилища 19 тонн отходов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Управление охраны окружающей среды и природопользования Нур-Султана совместно со Службой государственной охраны провели субботник по уборке территории Кояндинского водохранилища, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Мероприятие направлено на привлечение внимания общественности к проблеме загрязнения окружающей среды, важности сохранения природы и формирования экологической культуры.

В субботнике приняли участие 80 человек из шести организаций, среди которых военнослужащие Службы государственной охраны и представители предприятий ТОО «Эко Полигон Астаны», ТОО Clean City NC, ГККП «Производственно-хозяйственное предприятие «ЖасНұр» и ТОО «Арғын Строй 2015».

Собрано и вывезено на полигон 19 тонн отходов.

Фото: gov.kz