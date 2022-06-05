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    Жители столицы с нарушениями зрения приняли участие в референдуме

    5 Июня 2022, 17:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане в референдуме приняли участие и проголосовали жители города с нарушениями зрения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Гульсум Ахметжанова – инвалид первой группы, подавшая специальное заявление в регистрационный участок № 42. На важном для страны мероприятии она сделала свой гражданский выбор.

    «До сих пор я много лет работала врачом. Сейчас здоровье не в лучшем состоянии. Но когда дата референдума была назначена на 5 июня, я попросила супруга написать заявление. Потому что воздерживаться от голосования не хотела. Таким образом, я голосую через комиссию участка № 42 рядом с домом», - сообщила она.

    Бифатима Бауыржанова, которая болеет с 2019 года и имеет плохое зрение, также рада, что сделала свой выбор.

    «Раньше я работала учителем. Сегодняшнее мероприятие важно для народа. Для этого я обратилась в специальную комиссию, чтобы проголосовать на дому», - поделилась жительница столицы.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Конституция Общество Референдум
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