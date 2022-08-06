Жители столицы потребовали через суд вернуть калым за невесту

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Родители жениха обратились в суд с иском к бывшей сватье об истребовании из ее владения калыма и имущества - шубы, ювелирных наборов, костюмов и т.п., переданных стороне невесты во время обряда по национальным обычаям «Сырға салу». Однако суд отказал истцам в иске о возврате калыма за невесту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда города Нур-Султана.

Как было установлено в суде, дети истцов и ответчика состояли в зарегистрированном браке.

В апреле 2021 года брак между молодыми людьми был расторгнут.

Суд пришел к выводу, что денежная сумма в качестве калыма за невесту и вещи переданы в дар, и оснований для истребования их у ответчика не имеется. Кроме того, данные вещи получил в дар не только ответчик, но и другие лица со стороны невесты.

Оставив решение суда без изменения, апелляционный суд отметил, что между родителями жениха и невесты были проведены соответствующие обряды по взаимному обмену подарками в соответствии с казахскими национальными традициями. Требование передачи имущества и возврата вещей, переданных во время обрядных мероприятий, законодательством не предусмотрено, соответственно какие-либо обязательства между сторонами не возникли.



