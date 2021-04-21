Жители смогут контролировать ход строительства объектов в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы смогут контролировать ход строительства объектов в городе. Для оперативного общественного мониторинга за процессом строительства и при выявлении каких-либо нарушений «народные контролеры» незамедлительно сообщат комиссии партийного контроля. Проект стартовал по поручению главы городского филиала «Nur Otan», акима города Бакытжана Сагинтаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одна из самых актуальных проблем для жителей мегаполиса - это строительство школ. В городе проживает большинство молодых семей, среди которых есть и многодетные, что приводит к дефициту ученических мест. Проблему поможет решить строительство пристроек уже к существующим школам.

Так, первый зампред городского филиала партии Мейржан Отыншиев вместе с депутатом маслихата Гульжан Бекеновой проверили ход строительства пристройки учебного корпуса на 300 мест к школе-гимназии №144, расположенной в Алмалинском районе. «Народные контролеры» лично ознакомились с ситуацией, встретились с подрядчиками и технадзором. Завершены работы по заливке бетонного пола актового зала, установка внутренних перегородок и окон.

«Пристройки к школам помогут создать полноценные условия для образования детей. В контракте обозначен срок выполнения работ - до декабря. Теперь ход строительства будут контролировать не только партия и депутаты, но и лично сами алматинцы. Данный вопрос также отражен в Дорожной карте партии. К примеру, в этом году предусмотрено строительство 8 школ на 12 600 мест и 17 пристроек на 8 388 мест», - отметил первый зампред городского филиала Мейржан Отыншиев.

Новые председатели появились в Комиссии партийного контроля и Общественного совета по противодействию коррупции при Алматинском городском филиале партии «Nur Otan». Так, право возглавить КПК доверено депутату Амиржану Набиеву. Его коллега по депутатскому корпусу, доктор юридических наук, профессор Зауреш Умирбаева будет руководить Общественным советом по противодействию коррупции







