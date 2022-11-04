Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Жители СКО чаще всего жалуются на судебных исполнителей и адвокатов – министр юстиции

    4 Ноября 2022, 12:45

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Министр юстиции Канат Мусин встретился с населением Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Канат Мусин отметил, что основная цель встречи – проинформировать о деятельности Министерства юстиции, выяснить проблемы в курируемой сфере, в том числе в оказании юридической помощи населению, работе судебных исполнителей.

    «Перед каждой поездкой мы обобщаем информацию, которая приходит из регионов по линии нашей работы. Из Северо-Казахстанской области поступает заявлений не много. В основном, жалобы на действия адвокатов и судебных исполнителей», - сказал Канат Мусин.

    Министр юстиции отметил, что еще одним проблемным вопросом региона является взыскание алиментов. Таких дел в производстве – около 8 тысяч.

    «Взыскание алиментов – это не разовое производство, исполнение производится годами, пока ребенок не достигнет совершеннолетия. Здесь есть проблемы, которые не находят своего разрешения. Есть случаи, когда должники уклоняются от выплат, скрывают доходы и имущество. Но по всем проблемным делам судебные исполнители принимают меры принудительного характера», - отметил Канат Мусин.

    Он попросил руководителя департамента юстиции области Айдоса Тогузбаева прокомментировать ситуацию.

    «190 проблемных должников, около 60 из них - в розыске. По остальным – производство на исполнении. Есть алименты, которые оплачиваются должниками по договоренности со взыскателем. Совместно с местными исполнительными органами проводится работа по трудоустройству должников», - сказал Айдос Тогузбаев.

    Канат Мусин отметил, что, несмотря на принимаемые меры, люди продолжают не платить алименты.

    В течение дня министр юстиции РК Канат Мусин проведет прием граждан и встретится с коллективом органов юстиции региона.


    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Минюст
    Новости по теме
    Новости по теме
    Столичные поликлиники: на что жалуются астанчане
    Какие законопроекты внесут на рассмотрение депутатам в 2023 году
    Депутаты не направляли в Минюст документ об утрате силы закона «О Первом Президенте РК»
    Популярное
    1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
    2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
    3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
    4 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
    5 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии
    Новости партнеров