Жители Шымкента ощутили землетрясение силой в 2-3 балла

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция Комитета науки Министерства образования и науки РК» 6 ноября 2020 года в 13 часов 38 минут 44 секунды алматинского времени (6 ноября 2020 года в 7 часов 38 минут 44 секунд по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт СОМЭ.

Эпицентр землетрясения расположен в 565 км на запад от города Алматы, на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения - 12.5.

Магнитуда MPV 5.7.

Координаты эпицентра: 39.72° с.ш., 71.68° в.д.

Глубина - 30 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): ощущалось в Шымкенте - 2-3 балла



