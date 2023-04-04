Жители Шымкента находят скорпионов в своих домах

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Врачи предупреждают, что если от укуса скорпиона пострадали дети и старики, за помощью нужно обращаться безотлагательно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Otyrar.kz.

Жительница Шымкента рассказала, что у нее дома скорпион выпал из пакета с картошкой.

«Я готовила обед, высыпала остатки картошки из бумажного пакета в раковину и этот гигант выпал в раковину. Я пока поймала его в пластиковое ведро, чуть сознание не потеряла от страха», - говорит она.





Врачи напомнили, что укус скорпиона похож на болезненный укол или укус жалящего насекомого, например, осы. Поэтому не почувствовать момент контакта с членистоногим существом не получится.

Нередко на фоне укуса происходит развитие тахикардии, аритмии, гипертензии, миокардита. Также пострадавший может почувствовать повышенную возбужденность или беспокойство, а может, напротив, испытать заторможенность движений и общего состояния.



