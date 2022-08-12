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    • Жители сел и малых городов смогут получить микрокредиты на проекты в сфере АПК

    12 Августа 2022 15:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Получить микрокредиты на реализацию проектов в сфере агропромышленного комплекса смогут жители сельских населенных пунктов и малых городов Казахстана. Соответствующее постановление Правительства «Об утверждении основных условий кредитования областных бюджетов для микрокредитования в сельских населенных пунктах и малых городах на 2022 год» подписал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Постановление принято в рамках работы по повышению доходов жителей сел и малых городов путем создания условий для развития предпринимательской инициативы и обеспечения занятости экономически активного населения.

    На его реализацию предусмотрены бюджетные средства в размере 40 млрд тенге, которые будут направлены на микрокредитование проектов в сфере агропромышленного комплекса.

    Оператором кредитования выступит АО «Аграрная кредитная корпорация».

    Контроль за целевым использованием и своевременным возвратом бюджетных кредитов в республиканский бюджет возложен на Министерство сельского хозяйства РК.
    #Правительство РК #Сельское хозяйство
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