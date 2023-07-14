Жители Рудного могут остаться без травмпункта

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Вот уже шестой месяц рудненская городская больница содержит травмпункт в убыток себе, наращивая кредиторскую задолженность. А все потому, что с января, согласно стандартам, разработанным министерством здравоохранения РК, теперь населенные пункты с численностью меньше 150 тысяч человек не могут претендовать на травмпункт. Фактически, прописанный на бумаге и не отработанный на деле стандарт профильного ведомства может лишить города горняков целого травматологического пункта. О ситуации рассказал главврач городской больницы Талгат Кайкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Непродуманные нормативы Минздрава сегодня вызывают у населения массу негодования и возмущений. Пока травмпункт в Рудном - в действии, но это - вопрос времени. Потому что, содержать его за счет собственных средств больницы, наращивая при этом кредиторскую задолженность, как отмечает Кайкенов, тяжело.

«В июле 2022 года вышел приказ по Минздраву о том, что населенным пунктам с численностью меньше 150 тысяч человек травмпункты не положены, по стандарту оказания травматологической помощи.

С 1 января у нас финансирования нет, альтернативного финансирования через приемный покой тоже нет. Мы сейчас почти 6 месяцев содержим травмпункт за счет собственных средств. Закрыть его я не могу. Вот как без него? На содержание травмпункта уходит в среднем 67-68 млн тенге, работает здесь 16 человек. Я не представляю, как его сейчас закрывать? Потому что в год мы принимаем 13 тысяч человек, в день это 50-60 человек. Кто будет этим людям оказывать помощь? Им что в Костанай ехать?»,- негодует главврач больницы.

Между тем, к решению вопроса привлекали и акима города, в курсе дел также аким области, сенаторы и мажилисмены от Костанайской области. И даже вице-министр здравоохранения В. Дудник направлял сюда разработчиков стандартов оказания травматологической помощи. Но за эти 6 месяцев проблему никто и никак не продвинул, не решил.

«Мы доказываем, что у нас прикрепленного населения вокруг города очень много. У нас порядка 10 тысяч человек только не хватает до этой цифры 150 тысяч, согласно стандарту. Есть 140 тысяч населения, больше никак набрать не можем. Мы объясняем, что у нас крупные предприятия, травмоопасные. Одномоментно в городе сейчас возводятся 9 многоэтажек, там большое количество человек сейчас работает на стройке, плюс у нас трасса Костанай- Актюбинск, где постоянно ДТП. Куда все эти люди будут обращаться в случае чего? Все эти вопросы каждый раз поднимаем, доказываем. А решения - никакого»,- отмечает Т. Кайкенов.

К слову, приезжавшие разработчики стандартов оказания травматологической помощи сами согласились с фактом, что в Рудном, при таком наличии прикрепленного населения и такого количества травмоопасных предприятий, травмпункт необходим. Однако финансирования как не было, так и нет.

«Никто не принимает решение, это полное бездействие. В убыток себе мы продолжаем принимать людей и увеличивать кредиторскую задолженность. Я лично не знаю, как без травмпункта город будет жить,- уже с нотками отчаяния в голосе отмечает Т. Кайкенов. — Пока решения нет. Вся проблема в том, что нам приходится опираться на эти приказы, регламентацию, стандарты, а не помогать людям по факту».