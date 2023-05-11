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    Жители Риддера останутся летом без горячей воды

    11 Мая 2023, 14:59

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Жители Риддера останутся без горячей воды на все лето из-за ремонтных работ на ТЭЦ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным АО «Риддер ТЭЦ», с 10 мая в городе отключена горячая вода из-за ремонта теплоэлектроцентрали.

    «По плану котлы в центре были отключены. Началась подготовка к ремонту. В настоящее время на ТЭЦ приезжают проектные организации и разрабатывают проекты, необходимые для проведения ремонтных работ», - говорится в сообщении компании.

    Таким образом, горожане останутся без горячей воды на все лето.

    Раннее сообщалось, что в ночь 18 апреля на Риддерской ТЭЦ произошла авария и одна из котельных в теплоэлектроцентрали вышла из строя.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Восточно-Казахстанская область Регионы ТЭЦ
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