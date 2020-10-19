Жители приграничных населенных пунктов получили доступ к отечественным каналам в цифровом качестве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аналоговое телевидение постепенно уходит в прошлое, уступая место цифровой эпохе. Сегодня цифровое новшество дошло и до жителей глубинки. Не так давно казахстанцы, проживающие в приграничных населенных пунктах, были вынуждены смотреть отечественные телепрограммы в очень низком качестве, а то и телеканалы соседних государств, поскольку кабельные и эфирные операторы до них не дошли. Сейчас цифровые станции находятся не только в областных и районных центрах, но и в малых приграничных сёлах, где отныне доступны казахстанские каналы в современном качестве изображения и звука, передает МИА «Казинформ».

В Туркестанской области в конце ноября 2018 года было полностью отключено аналоговое телевидение, а цифровым телевещанием охвачено более 800 населенных пунктов, где проживают 2,4 млн. человек.

Руководитель управления информации и общественного развития Туркестанской области Дамир Жунусов говорит, что цифровым эфирным вещанием охвачено 99% населения региона.

«С Узбекистаном граничат 5 районов области. В приграничной зоне находятся 311 населенных пунктов, где установлено 7 радиотелевизионных станций с охватом свыше 560 тысяч человек. И только в двух сёлах из-за их отдаленности от РТС и горного ландшафта не проведено ЦЭТВ. Поэтому жителей, проживающих здесь, власти обеспечили спутниковым телевидением «OTAU TV». Кроме того, в Туркестанской области 23 тысячи семей получили от государства цифровые приёмники в качестве адресной социальной помощи», – отмечает глава ведомства.

В городе Шардара – одном из приграничных населенных пунктов Туркестанской области, горожане успели оценить преимущества цифровизации телевидения.

Актоты Сапаралы, работающая в городском акимате, из 30 казахстанских каналов ежедневно просматривает 10, следит за новостями в стране и за рубежом, находит много познавательной для себя информации.

«Качество отличное, абонентской платы нет, - делится впечатлениями она. – До этого мы смотрели передачи в аналоговом режиме, а с приходом цифрового купили только нужный приёмник и теперь довольны отличным изображением и звуком».

Её коллега Багдат Есертеп тоже открыл для себя достоинства оцифрованного телевидения. «Нам не пришлось ничего докупать или менять, так как телевизор поддерживает стандарт DVB-T2, поэтому включились в цифровой поток сразу. Очень понравилась доступность, простота использования, широкий выбор каналов и, конечно, качество цифрового эфирного телевещания», - заключил Багдат.

Летит цифровой сигнал птицей от Сырдарьи до Иртыша, и нет для него препятствий, казахстанцы лишь успевают перехватывать цифровую эстафету. Так, в Павлодарской области цифровое эфирное вещание появилось 1 июля 2019 года. Область граничит с тремя регионами России. Здесь во многих приграничных сёлах жители смотрели спутниковое телевидение россиян, и количество таких абонентов в области составляло 49 270 человек. За время перехода на ЦЭТВ было построено и модернизировано 29 радиотелевизионных станций с охватом 95 процентов населения области.

Заместитель директора филиала акционерного общества «Казтелерадио» Павлодарской областной дирекции радиотелевещания Амангельды Жумадиров сообщает, что в области более 4 тысяч человек являются получателями адресной социальной помощи, из них свыше 2500 семей в рамках АСП получили цифровые приёмники.

«В нашей области находится 5 приграничных районов, в которых расположено 49 населенных пунктов, в 46 сёлах произведено подключение к цифровому эфирному вещанию, а в трех населенных пунктах это не представилось возможным в виду географических особенностей местности,покрытой лесами, сквозь которые не пробивается цифровой сигнал.Поэтому здесь была проведена работа по подключению населения к услугам национального спутникового оператора «OTAU TV», - сказал Амангельды Серикович.

Жильцам отдаленных деревень цифровое эфирное вещание уже давно не в диковинку. Ольга Загребельная, проживающая в селе Александровка Щербактинского района Павлодарской области, говорит, что наряду с другими селянами с удовольствием пользуется цифровым эфирным телевидением.

«Раньше у нас было аналоговое вещание и спутниковые тарелкироссийских операторов, а сейчас мы бесплатно смотрим более20 отечественных каналов в цифровом формате. Качество вещания на высоте. А чтобы перейти на «цифру», нам пришлось купить толькоантенну за 4500 тенге, установить её на крыше и без проблем поймать цифровой сигнал», - рассказывает Ольга.

Её односельчанки АйсулуЖукенова и Екатерина Жагатакже положительно отзываются о телевизионной новинке.

«В Александровке проживают 758 человек, и все они являются активными пользователями цифрового телевидения, так же как и наши знакомые, родственники из сел Алексеевка, Жанааул и других районов области», - отмечают женщины.

Надо сказать, что работы по внедрению ЦЭТВ в Казахстане ведутся с 2012 года. Уже ряд областей перешёл на цифровое вещание. До 1 февраля 2021 года аналоговое телевидение будет отключено в городе Алматы и Северо-Казахстанской области.

Для реализации проекта была проделана большая подготовительная работа. Национальный оператор телерадиовещания АО «Казтелерадио» в Алматы и Алматинской области ввел в эксплуатацию 87 цифровых радиотелевизионных станций. Охват населенных пунктов цифровым эфирным телевещанием составляет на данный момент 99,7%. Это значит, что почти 2 миллиона человек получат доступ к бесплатному качественному ТВ.

В Северо-Казахстанской области работы по переходу на новое качество ведутся с 2013 года. Здесь построены и модернизированы 42 радиотелевизионные станции. Жители Петропавловска уже оценили преимущество «цифры», имея в своём арсенале более 20 отечественных телеканалов без абонентской платы. Охват населения области составил 98,3%, а это 698 населенных пунктов численностью 596 тысяч человек.

Полное завершение реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» ожидается в 2022 году. Для успешного перехода на «цифру» было запланировано построить и модернизировать 827 радиотелевизионных станций, по состоянию на октябрь 2020 года в стране построено и модернизировано 518 РТС с общим охватом населения свыше 89,4%.

Главное назначение такого перехода предусматривает развитие информационной безопасности Республики Казахстан. Уже сейчас очевидно, что цифровой формат способствует повышению эффективности функционирования телерадиовещания, предоставляет населению многоканальный телевизионный доступ. Процесс внедрения цифрового телевещания проходит при технической поддержке AO «»Казтелерадио».