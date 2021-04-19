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    Жители приграничного села Коптогай получили доступ к реке

    19 Апреля 2021, 17:50

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в приграничном селе Коптогай жители получили доступ к реке Кигач, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил аким Курмангазинского района Мурат Мурзиев, конфликт в селе Коптогай, где жители выступили против возведения ограждения на отрезке в 1500 метров вдоль реки Кигач, полностью урегулирован. Столбы, которые начали устанавливать и которые мешали домашней скотине отправляться на водопой, а жителям села вести полив из реки, пограничники демонтировали.

    Как ранее сообщалось, 14 апреля работы по возведению новых пограничных ограждений начались в селе Коптогай Курмангазинского района, на границе Казахстана и России. По информации представителей пограничной службы КНБ РК, «установленные в мае 2013 года металлические ограждения между приграничными метками №23 и №24 заходят на территорию РФ на 10-70 метров».

    Напомним, 18 апреля в Комитете национальной безопасности РК прокомментировали распространяемое в социальных сетях видео с призывами защитить землю и «не молчать». Как подчеркнули в ведомстве, видео содержит кадры с учений «Қалқан-2021».

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Пограничники
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