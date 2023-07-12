Жители поселка Сактан Алматинской области поблагодарили Главу государства

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Долгие годы в поселке Сактан Талгарского района Алматинской области не решалась проблема с дорогами. Жителей села, в первую очередь, волновал этот вопрос, однако недавно их обрадовали хорошей новостью. Сельчане начали выражать благодарность за ремонт дорог, сравнивая отремонтированные улицы с алматинским Арбатом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алима Оспанова переехала в Сактан в 2017 году. В поселке насчитывается около 20 домов, в которых проживает 200 человек. Дороги здесь не ремонтировались с момента обретения Независимости. Теперь, в рамках концепции «Слышащее государство», их отремонтировали, и поселок оживился.

«Уже шесть лет живем здесь. Все эти годы мы поднимаем проблему с дорогами. В 2019 году от лица всех жителей поселка направили письмо акиму области. В скором времени на наш запрос ответили, где было указано, что средства выделят. Однако тогда из-за пандемии коронавируса все благополучно об этом забыли. Область поделили на две, вопрос остался открытым. В этом году жители поселка отправили письмо Президенту Касым-Жомарту Токаеву. Сами того не ожидая, уже в скором времени получили ответ на свой запрос от Администрации Президента. Недавно проложили асфальт, обновили электрические столбы, поэтому хочу выразить благодарность Главе государства от имени всех жителей села», - сказала она.

Фото предоставлено жителями

По ее словам, поселок оживает. И взрослые, и дети рады таким изменениям.

«Мои три внука живут в этом поселке. Оказывается, дорога так красит село. Сейчас наши улицы выглядят как улицы алматинского Арбата. Вечером дети катаются на велосипеде, играются. Мы очень рады и благодарны тому, что вопрос местных жителей оперативно решили», - отметила Алима Оспанова.

Фото предоставлено жителями

В своем послании народу Казахстана в 2022 году Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил выявлять нарушения в сфере дорожного строительства. Также он поручил взять на контроль вопрос по обеспечению строительства битумом.

«Я дал поручение до 2025 года улучшить не менее 95 % местных дорог. Правительство должно взять данный вопрос на прямой контроль. Необходимо выявить нарушения в дорожном строительстве. Нужно определить конкретный результат», - сказал Глава государства, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана.

Фото предоставлено жителями