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    Жители поселка Чинарев ЗКО эвакуированы в безопасные участки

    13 Апреля 2022, 12:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области жители поселка Чинарев, где наблюдается угроза подтопления, эвакуированы в безопасные участки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как пояснили в департаменте по ЧС ЗКО, по состоянию на 04:00 часов утра, 13 апреля в селе сохраняется угроза подтопления. Дома не подтоплены. В поселке Чинарев зарегистрировано 223 жильцов, однако проживают 150 человек. Силами департамента по чрезвычайным ситуациям 20 человек эвакуированы в Дом культуры в поселке Январцев, четверо из них – дети. 11 человек расположились в автомобиле Кунг, 9 из них – лица пожилого возраста, двое детей.

    Остальные 119 жильцов расположились в домах у родственников. От эвакуации отказались четверо мужчин. По информации Департамента, в поселке проводилась работа по закреплению дамб на высоте 50 метров. 250 голов скота также эвакуированы на безопасный участок.

    «Установлены три наблюдательных пункта. Силами Департамента полиции ЗКО обеспечивается общественный порядок. Всего в работе по предупреждению ЧС задействовано 128 человек: 37 единиц техники, три лодки, восемь мотопомпы», - добавили в пресс-службе ведомства.

    Напомним, что Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по Оренбургской области РФ сообщил в ДЧС Западно-Казахстанской области о размыве плотины на водохранилище в поселке Пустобаево Ташлинского района.

    Вода по реке Елтышевка впадает в реку Урал, протекая через село Чинарево. В Чинарево тут же выехала спецтехника и спасатели. Людей оповестили об угрозе, а в Доме культуры соседнего села организовали эвакопункт. Именно там разместили 17 жителей села Чинарево, четверо из которых дети.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Западно-Казахстанская область Происшествия ДЧС
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