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    Жители Петропавловска возмутились очередной вырубкой в Мещанском лесу

    31 Августа 2023, 22:22

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Мещанском лесу в Петропавловске снова активизировались строительные работы. Горожане возмущены очередной вырубкой насаждений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На протяжении нескольких дней жители Петропавловска обсуждают работы в городском лесу. Несколько лет назад здесь хотели построить многоэтажные дома, спилили массу деревьев. Однако стройку приостановили после возмущений горожан. Участок, проданный предпринимателю в 2007-м году, вернули в госсобственность. На месте вырубки тогда остался огромный котлован.

    Два года назад бывший аким области Кумар Аксакалов заверял, что лес сохранят и приумножат, границы его зафиксировали и защищают. На месте изуродованного участка глава региона обещал создать экологический парк со спортивными площадками, велодорожками и скамейками.

    В пресс-службе городского акимата сообщили, что в этом году как раз приступили к обещанному несколько лет назад проекту.

    «В районе 3-й городской поликлиники планируется строительство сквера. Общая её площадь 3,5 га. Разработана проектно-сметная документация по благоустройству территории. Появятся на участке прогулочная зона, спортивные и детские площадки. Сквер будет располагаться на месте котлована, который в открытом виде представлял опасность для горожан. Сейчас он рекультивирован по всем техническим требованиям, в настоящее время строительная компания занимается подготовкой строительной площадки», - прокомментировали в пресс-службе.

    В горакимате подчеркнули, что здоровые насаждения, растущие на территории будущего сквера, бригады подрядной организации не трогают, убирают только дикую поросль.

    Тема уничтожения зеленых насаждений для петропавловцев особенно болезненная. В 2017-м году общественный резонанс приобрела вырубка деревьев в парке культур и отдыха, затем – насаждений вдоль улиц. В прошлом году красивой березовой рощи лишился пригород.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Экология
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