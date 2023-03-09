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    Жители Огайо жалуются на головную боль и кашель после крушения поезда с токсичным веществом

    9 Марта 2023, 15:00

    КОЛУМБУС. КАЗИНФОРМ - Жители города Восточная Палестина, штат Огайо, стали жаловаться на головную боль, кашель и тревожность после крушения поезда, перевозившего токсичное вещество, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на USA Today.

    Результаты опроса, проведенного департаментом здравоохранения Огайо и Министерством здравоохранения и социальных служб США, были опубликованы в пятницу. В заявлении офиса губернатора Огайо Майка Девайна говорится, что местные жители также жаловались на усталость, раздражительность, боль или жжение кожи.

    В опросе приняли участие 168 человек. Средний возраст опрошенных составил 57 лет, и почти все респонденты старше 18 лет.

    Почти три четверти, или 74% респондентов заявили, что после крушения поезда у них появилась головная боль. Шесть из десяти сообщили о кашле, и чуть более половины заявили, что испытывают раздражительность, боль или жжение кожи.

    Из 168 респондентов 64% сообщили что испытывают тревогу, а 58% заявили, что испытывают недомогание или усталость.

    По данным офиса губернатора Огайо, Агентство по охране окружающей среды штата следит за ходом ликвидации последствий крушений поезда. Согласно плану, демонтаж путей, выемка грунта и реконструкция рельсов должны быть завершены к 30 апреля.

    Агентство по охране окружающей среды штата Огайо заявило, что около 1700 тонн твердых отходов было вывезено с места крушения поезда.

    Власти неоднократно заявляли, что люди могут вернуться назад домой, так как в городе не выявили настораживающий уровень загрязнения воздуха.

    Агентство по охране окружающей среды США приказало управляющей компании Norfolk Southern покрыть расходы на ликвидацию последствий крушения 38 железнодорожных вагонов в Восточной Палестине.

    По словам губернатора, компания выплатит 5 миллионов долларов в качестве возмещения пожарным службам за поврежденное оборудование и 1 миллион долларов в округах Бивер и Лоуренс, чтобы помочь владельцам бизнеса и жителям, пострадавшим в результате крушения поезда.

    Напомним, в начале февраля крушение поезда на северо-востоке американского штата Огайо вызвало массовый пожар. В поезде было 20 вагонов с опасными веществами, 10 из которых сошли с рельсов. Из этих 10 пять перевозили винилхлорид токсичное вещество.

    Из-за масштабного пожара и угрозы для здоровья местных жителей власти решили эвакуировать население в радиусе 1,6 километра от места аварии. Остальным жителям города запретили выходить на улицу.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

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