Жители одного из районов ЗКО отказались от алкоголя

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Жители Сырымского района Западно-Казахстанской области отказались от алкоголя. Здесь не продаются спиртные напитки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«На фоне такого решения отмечается снижение правонарушений среди населения. Отказ от спиртного был принят большинством голосов на общем собрании. Немалую роль в разъяснительной работе сыграли полицейские района», - говорится в сообщении.

Главный имам Сырымского района Куангали Куанышулы выразил благодарность начальнику районного отдела полиции Ерболу Алимбекерову. Священнослужитель и глава отдела полиции отметили положительное влияние отказа от алкогольной продукции.

На сегодняшний день в Сырымском районе функционируют 7 мечетей. Местные планируют открыть новые мечети в Кособинском, Жетикольском и Алгабасском сельских округах.

Им есть с кого брать пример. Ранее в СМИ туркестанские полицейские рассказывали, что в селе Алмалы вот уже пять лет не продают алкоголь. По их словам, с тех пор не было зарегистрировано ни одного преступления, стало меньше семейных конфликтов.