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    Жители одного из городов в Туркестанской области пьют воду вперемешку с глиной, песком и червями

    7 Августа 2023, 12:55

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Жители города Ленгера говорят, из кранов течет вода с песком и глиной. Такая ситуация длится уже не первый год. В акимате говорят: проблему решит запуск очистных сооружений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на otyrar.kz.

    Жители Ленгера жалуются на качество питьевой воды. Из крана она течет грязная с песком, а иногда и с червями! И такая ситуация длится на протяжении 6 лет.

    «Мы, когда открываем водопроводные трубы, там полностью забито грязью. Срывает краны. Постоянно воду отключаю», — говорит Елена Макранская, жительница г. Ленгера.

    В 2015 году в Ленгере обновили систему водоснабжения. На это из бюджета выделили 10 млрд тенге, но городской водопровод позже забраковали. После модернизации по улицам районного центра потекли реки. А вода не соответствовала никаким санитарным нормам.

    Ущерб сначала оценили более чем в миллиард тенге, а позже они превратились в миллионы. В 2018 году на скамье подсудимых оказались подрядчик, работники технадзора и акимата. Двое попали под амнистию, остальным дали условный срок. Последствия их халатной работы жители ощущают до сих пор.

    «Мы писали в СЭС и по защите прав потребителей. И нам отвечают, что до 1 июля все исправится. И так нам ничего не исправили. 6 лет мы вот с такой водой мучаемся», — говорят люди.

    Новый директор местного водоканала говорит: такая ситуация с питьевой водой не во всем Ленгере, а в некоторых его частях.

    «Эта ситуация уже давно назрела. Чтобы решить ее, мы сейчас запускаем очистное сооружение. После вопрос решится — вода станет чище. Теперь, касательно перебоев с водой. Чтобы со старой линии переключиться на новую, ведется работа по обновлению сетей. Работы идут днем и ночью», — говорит Арнур Ермекбай, директор ГКП «Ленгер су».

    В акимате обещают контролировать процесс и качество модернизации водопроводной системы. Жители Ленгера намерены обратиться с жалобой в прокуратуру.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Туркестанская область ЖКХ Вода
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