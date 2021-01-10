Жители Нур-Султана активно голосуют на выборах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане жители столицы активно голосуют на выборах. Всего в столице для голосования сформировано 283 избирательных участка, которые оснащены всей необходимой оргтехникой, на избирательных участках соблюдаются санитарные нормы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Избирательные участки начали работу в 7 утра. Уже в первые часы наблюдатели отмечают хорошую активность граждан. Первым избирателям были вручены символические подарки. За процессом голосования в столице наблюдают более 1,5 тысяч наблюдателей от политических партий, общественных объединений и т.д.

«Мне 79 лет. С 18 лет, считайте, сколько хожу. Я посещаю все выборы, и считаю, что это долг каждого – отдать свой голос за ту партию или кандидата, которого ты поддерживаешь», - сказал Имантай Махметулы.

«Настроение волнительное, конечно, потому что в первый раз голосую. И это моя гражданская позиция - прийти на выборы и отдать свой голос», - подчеркнула Улжан Мырзагельдиева.

Напомним, избирательные участки работают до 20 часов 10 января. Сделать свой выбор могут граждане Казахстана, обладающие активным избирательным правом, то есть в день выборов они должны достичь 18 лет.

Горожане могут узнать свой участок для голосования в онлайн-режиме, указав ИИН, фамилию, имя, отчество и дату рождения либо адрес объекта, где зарегистрирован избиратель (улица, дом), на следующих сервисах: 1) веб-портал акимата astana.gov.kz. (на главной странице баннер «a «Найти свой избирательный участок»)

2) мобильное приложение Smart Astana (в разделе «Городские услуги»); 3) телеграм-бот @smartastana_bot (в разделе «Услуги»).

Также для тех людей, которые не имеют выхода к Интернету, действует единый контакт-центр 109 iKomek. Позвонив по данному телефонному номеру, граждане могут найти свой участок.