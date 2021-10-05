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    Жители Марселя наводят порядок после наводнения

    5 Октября 2021, 14:19

    МАРСЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Жители французского Марселя разбирают завалы и наводят порядок после наводнения, вызванного сильнейшими ливнями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    За несколько часов здесь выпало около трех месячных норм осадков - до 180 мм воды, по данным службы Météo-France. В связи со сложившейся обстановкой в некоторых учебных заведениях были отменены занятия, жителям города рекомендовали не покидать свои дома.

    Некоторые автомобилисты угодили в настоящие водные ловушки. Они застряли в машинах на размытых ливнями дорогах. Местами уровень воды доходил людям до пояса. На помощь пострадавшим пришли сотрудники службы спасения. В общей сложности в департаменте Буш-дю-Рон в борьбе со стихией были задействованы около 200 спасателей. Ситуация осложняется еще и тем, что в последние недели в Марселе из-за реформы госслужбы бастовали сборщики мусора. И на улицах скопилось много отходов. Часть из них потоки воды унесли в море.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Франция Погода
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