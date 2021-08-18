Причину отключения электроэнергии в крупном ЖК объяснил «АлматыЭнергоСбыт»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы жители ЖК «Премьера» перекрыли дорогу. Причина - отсутствие электроэнергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места появилось в Instagram пабликах. Действие жителей спровоцировали огромную пробку по улице Сабденова в Наурызбайском районе города.

«ЖК «Премьера», отключили самый большой комплекс города от электричества, люди вышли на проезжую часть и перекрыли дорогу. Говорят, мы платим все, а долг 96 млн. Кто прав?», - говорится в описании к видео.





Как сообщили в ТОО «АлматыЭнергоСбыт» , между компанией и ПК «Курмет Достар» как органом управления объектами кондоминиума ЖК «Премьера» был заключен договор электроснабжения.

Расчеты за потребленную электроэнергию ЖК «Премьера», в количестве 29 домов, производятся по показаниям головных приборов учета, установленных на границе балансовой принадлежности энергопередающей организации АО «Алатау Жарык Компаниясы», лицевые счета не открыты.

По состоянию на 18 августа, задолженность за потребленную электрическую энергию перед ТОО «АлматыЭнергоСбыт» составляет 97 853 357,14 тенге.

«Каждый дом, подключенный к электрическим сетям, получает определенное количество энергии, которая предназначена как для потребления внутри квартиры каждого жильца, так и для потребления в местах общего пользования. Расходы по содержанию жилья по электроэнергии в квитанции – это не только плата за освещение в подъездах. Сюда же относятся расходы на энергоснабжение тепловых узлов, лифтового хозяйства, (включая электрические лампочки в кабине и шахте лифта), домофонов, видеонаблюдения, циркуляционных насосов, насосов, подкачивающих воду на верхние этажи домов, потери электроэнергии по внутренним сетям, освещение лестничных клеток и придомовой территории, чердачных и подвальных помещений, т.е. всего электрооборудования, обеспечивающего комфортные условия проживания в доме и являющегося общей собственностью всех собственников помещений. У каждого многоквартирного дома набор электрооборудования индивидуален и требует энергозатрат, которые нужно оплачивать как расходы по содержанию жилья», - сообщили в ТОО «АлматыЭнергоСбыт».

Соответственно, проживая в ЖК с определенной инфраструктурой, требующей энергопотребления, недостаточно оплачивать только по счетчикам, установленным в квартирах, добавили в компании.

Сотрудниками ТОО «АлматыЭнергоСбыт» были развешаны объявления в домах ЖК «Премьера» о предстоящем отключении. 18 августа ТОО «АлматыЭнергоСбыт» подало заявку в АО «Алатау Жарык Компаниясы» (АЖК) на полное прекращение электроснабжения ПК «Курмет Достар» (ЖК Премьера»). При этом электроэнергию в этот же день обратно подключили, отметили в компании.