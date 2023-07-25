Жители Конаева перекрыли дорогу из-за отключения электричества: акимат дал разъяснение

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Жители дачного массива «Строитель» города Конаев перекрыли дорогу из-за отключения электричества. В акимате Алматинской области разъяснили ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео перекрытия дороги жителями города в вечернее время появилось в сети. В акимате региона сообщили, что на месте побывал заместитель акима Конаев Марлан Жолдахмет.

«Руководство кооператива, ссылаясь на недобросовестных жителей, задолжало поставщику услуг – ТОО «АлматыЭнергоСбыт» более 32 млн тенге. Эта сумма растет практически ежемесячно в течение года. Составленный график платежей выполняется несвоевременно и в неполной мере, вследствие чего 24 июля дачный кооператив был отключен от электричества. После очередного отключения электроэнергии из-за долгов, решением акима города Нурлана Куматаева для встречи с жителями и руководством дачного кооператива был направлен заместитель Марлан Жолдахмет.

Он разъяснил на месте, что с учетом ситуации, составлен график платежей, согласно которому должна производиться оплата. Кроме этого было рекомендовано создать инициативную группу из числа жителей, которая также может помогать сотрудникам кооператива и контролерам в работе с недобросовестными потребителями. В случае необходимости будет задействован участковый инспектор», - прокомментировали в пресс-службе акимата Алматинской области.

Сообщается, что жители продолжают просить помощи у городской администрации, которая, согласно действующему законодательству, не имеет права вмешательства в деятельность кооперативов. Однако для решения вопроса обеспечения местного населения электроэнергией отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Конаев в дачном кооперативе завершается строительство новой ЛЭП: установлены 11 трансформаторных подстанций для распределения нагрузки.

«В дальнейшем объекты будут переданы на баланс «Алатау Жарық компаниясы», с каждым из жителей будет заключен персональный договор, а оплата будет производиться по единому утвержденному тарифу. В настоящий момент подача электроэнергии временно восстановлена. Руководством кооператива принимаются меры по погашению задолженности перед поставляющей электроэнергию компанией», - отметили в акимате.