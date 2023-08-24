Жители Казахстана могут в любое время записаться в салон красоты через Яндекс Карты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В навигационном приложении Яндекс Карты появилась функция онлайн-записи в салоны красоты и барбершопы Казахстана, передает МИА «Казинформ».



Сотни салонов уже предлагают пользователям возможность онлайн-записи в Яндекс Картах: соответствующая кнопка появилась в карточках организаций. Чтобы посмотреть, какие салоны предлагают записаться на стрижку, маникюр, массаж и другие услуги прямо в приложении, достаточно перейти в категорию «Салоны красоты» и выбрать фильтр «Онлайн-запись». Там можно подобрать подходящий салон, услугу, дату, время и мастера, просто нажав кнопку «Записаться онлайн». В день визита в Яндекс Картах можно проложить маршрут и выбрать самый быстрый путь до салона на автомобиле, общественном транспорте или пешком.

Все записи сохраняются в профиле пользователя. Для новых записей в салон достаточно зайти в раздел «Записи и бронирования», где указана вся информация о предыдущих посещениях. Если планы изменятся, в профиле можно перенести или отменить запись.

«На данный момент кнопку онлайн-записи в Яндекс Картах подключили уже сотни салонов красоты в крупных городах Казахстана, и список организаций будет активно расширяться. Функция появляется как в популярных сетевых местах, так и в небольших салонах «возле дома» и позволяет клиентам 24/7 записываться на нужные услуги прямо в приложении за пару минут», — отмечает Алмаз Саденов, руководитель сервиса Яндекс Карты в Казахстане.

Онлайн-запись доступна в приложениях Яндекс Карт на iOS и Android. Скачать приложение Яндекс Карты можно в Google Play Market или AppStore.

Яндекс Карты — приложение к городу, которое помогает строить маршруты пешком или на любом виде транспорта, например, на автомобиле или автобусе. Кроме того, в нем можно находить нужные места и решать другие повседневные задачи.