Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Жители каких регионов РК чаще всего сообщают о фактах коррупции

    27 Ноября 2020, 12:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сотрудников каких государственных органов часто жалуются граждане Казахстана по фактам коррупции, рассказал руководитель департамента стратегии и оперативного управления Агентства РК по противодействию коррупции Нурлан Жаксимбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом жалобы поступают на действия сотрудников полиции -232, служащих местных исполнительных органов - 153, работников образования - 158 и здравоохранения -136 и других», - сказал Нурлан Жаксимбетов в ходе онлайн брифинга.

    По его словам, большинство обращений содержат факты вымогательства взяток (408) за непривлечение к уголовной и административной ответственности, беспрепятственный проезд, выдачу справок, водительских удостоверений, дипломов, оформление инвалидности, пособий, трудоустройство и т.д.

    «В разрезе регионов по количеству обратившихся лидируют южные и центральные регионы: Туркестанская (102), город Алматы (86), Алматинская область (85), город Шымкент (45), Карагандинская области (44), город Нур-Султан (43) и Жамбылская области (42)», - уточнил Нурлан Жаксимбетов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Коррупция Другие государственные органы Регионы Казахстана Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
    Один из районных акиматов СКО препятствовал работе фермера
    Подробности задержания бухгалтеров в отделе образования Талдыкоргана раскрыл аким
    Прокурор запросил девять лет лишения свободы для Арыстанбека Мухамедиулы
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    4 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    5 Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной