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    14:01, 15 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Жители каких регионов чаще всех нарушают общественный порядок в РК

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    За первое полугодие текущего года на территории страны зарегистрировано 4,6 млн фактов административных правонарушений, привлечено к ответственности 4,5 млн жителей. Об этом сообщили в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «За 6 месяцев текущего года зарегистрировано 4 669 330 административных правонарушений. Это на 12,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2022 год-4 164 953 случая). В текущем году к административной ответственности привлечено 4 521 580 граждан, что также на 17,6% больше, чем в прошлом году (2022 год-3 846 080). Количество прекращенных дел по сравнению с предыдущим периодом увеличилось на 9,5% (с 76 944 до 84 217)»,-отметили в комитете, отвечая на запрос корреспондента агентства.

    По данным ведомства, особенно много фактов административных правонарушений зафиксировано в городах Алматы, Астане и Туркестанской области.

    1. Астана-588 066 дел;

    2. Алматы-736 269 дел;

    3. Шымкент-226 789 дел;

    4. Абайская область-61 966 дел;

    5. Акмолинская область-246 057 дел;

    6. Актюбинская область-123 961 дело;

    7. Алматинская область-236 295 дел;

    8. Атырауская область-184 235 дел;

    9. Восточно-Казахстанская область-239 568 дел;

    10. Жамбылская область-278 041 дело;

    11. Жетысуская область-93 763 дела;

    12. Западно-Казахстанская область-136 949 дел;

    13. Карагандинская область-223 388 дел;

    14. Костанайская область-110 352 дела;

    15. Кызылординская область-155 121 дело

    16. Мангистауская область-115 813 дел;

    17. Павлодарская область-100 814 дел;

    18. Северо-Казахстанская область-129 503 дела;

    19. Туркестанская область-393 571 дело;

    20. Улытауская область-19 123 дела.

    В этом году нарушителей оштрафовали на 91 млрд 316 млн тенге. В прошлом году за этот же период было составлено административных протоколов на сумму 71 млрд 497 млн тенге.

    «Взыскано 58 млрд 474 млн тенге наложенного административного штрафа. В целом степень взыскания штрафа составляет 64%. Остаток невозвратной суммы-32 млрд 841 млн тенге», - говорится в сообщении.

    Регионы с высоким уровнем взыскания штрафов:

    - Павлодарская область-96,1%;

    - Западно-Казахстанская область-78,8%;

    - Улытауская область-77,9%;

    - Акмолинская область-75,7%.

    При этом в Жамбылской области (27,9%) взыскание штрафов среди регионов крайне низкое.


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