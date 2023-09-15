Жители каких регионов чаще всех нарушают общественный порядок в РК

За первое полугодие текущего года на территории страны зарегистрировано 4,6 млн фактов административных правонарушений, привлечено к ответственности 4,5 млн жителей. Об этом сообщили в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 6 месяцев текущего года зарегистрировано 4 669 330 административных правонарушений. Это на 12,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2022 год-4 164 953 случая). В текущем году к административной ответственности привлечено 4 521 580 граждан, что также на 17,6% больше, чем в прошлом году (2022 год-3 846 080). Количество прекращенных дел по сравнению с предыдущим периодом увеличилось на 9,5% (с 76 944 до 84 217)»,-отметили в комитете, отвечая на запрос корреспондента агентства.

По данным ведомства, особенно много фактов административных правонарушений зафиксировано в городах Алматы, Астане и Туркестанской области.

1. Астана-588 066 дел;

2. Алматы-736 269 дел;

3. Шымкент-226 789 дел;

4. Абайская область-61 966 дел;

5. Акмолинская область-246 057 дел;

6. Актюбинская область-123 961 дело;

7. Алматинская область-236 295 дел;

8. Атырауская область-184 235 дел;

9. Восточно-Казахстанская область-239 568 дел;

10. Жамбылская область-278 041 дело;

11. Жетысуская область-93 763 дела;

12. Западно-Казахстанская область-136 949 дел;

13. Карагандинская область-223 388 дел;

14. Костанайская область-110 352 дела;

15. Кызылординская область-155 121 дело

16. Мангистауская область-115 813 дел;

17. Павлодарская область-100 814 дел;

18. Северо-Казахстанская область-129 503 дела;

19. Туркестанская область-393 571 дело;

20. Улытауская область-19 123 дела.

В этом году нарушителей оштрафовали на 91 млрд 316 млн тенге. В прошлом году за этот же период было составлено административных протоколов на сумму 71 млрд 497 млн тенге.

«Взыскано 58 млрд 474 млн тенге наложенного административного штрафа. В целом степень взыскания штрафа составляет 64%. Остаток невозвратной суммы-32 млрд 841 млн тенге», - говорится в сообщении.

Регионы с высоким уровнем взыскания штрафов:

- Павлодарская область-96,1%;

- Западно-Казахстанская область-78,8%;

- Улытауская область-77,9%;

- Акмолинская область-75,7%.

При этом в Жамбылской области (27,9%) взыскание штрафов среди регионов крайне низкое.