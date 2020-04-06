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    Жители Индии зажгли миллионы свечей в знак единства страны в борьбе с коронавирусом

    6 Апреля 2020, 10:22

    НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Когда в воскресенье часы пробили 21:00, в большинстве домов Индии погас свет, люди вышли на балконы и улицы, зажигая фонари на мобильных телефонах, свечи и лампады, чтобы выразить свою поддержку борьбе с коронавирусом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на India Today.

    Напомним, в пятницу премьер-министр Нарендра Моди призвал людей выключить свет в своих домах и зажечь лампы, свечи или фонари на 9 минут в 9 часов вечера 5 апреля в знак единства страны в борьбе со смертельной инфекцией.

    В результате к назначенному времени жители индийских городов и сел погасили свет в своих домах, и вышли на улицы и балконы с зажжёнными свечами, лампадами или фонариками на мобильных телефонах.

    На улицах были слышны звуки петард, свистки и полицейские сирены. В некоторых местах звучали индуистские песни, мантры и национальный гимн.

    Согласно данным Министерства здравоохранения, общее число погибших в стране из-за новой пандемии коронавируса возросло до 83, а количество случаев заболевания возросло до 3 577.

    25 марта Индии объявила о 21-дневном карантине, чтобы остановить распространение пандемии коронавируса.

    Автор:

    Раушан Конырбаева

    Индия Общество
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