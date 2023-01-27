Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-10-12℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Жители города Косшы предлагают изменить название микрорайона «Лесная поляна»

    27 Января 2023, 11:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Название микрорайона «Лесная поляна», относящегося к городу Косшы Акмолинской области может измениться. По данному вопросу прошли общественные слушания с участием заместителя акима города Бергена Жумкейулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе слушаний жителями Косшы были предложены несколько названий, среди них «Саркырама», «Нияз би» и «Коктогай».

    По словам журналиста Бакытбека Кадыра, жителя Косшы, для любого населенного пункта названия предлагаются на основании исторических топонимов. Есть такие механизмы в ономастике. Но «Лесная поляна» не является отдельным населенным пунктом. Это микрорайон города Косшы, ему не нужно давать историческое название. Далее, называть микрорайоны именами людей – пережиток прошлого. Для нового микрорайона нужно новое название. Поскольку нынешнее название «Лесная поляна» означает лесистое место, то можно по-казахски назвать микрорайон «Коктогай». Такие название среди казахских топонимов есть. Например, Кокбекты, Кокжыра, Актогай, Сарытогай и другие.

    «Поэтому, я считают правильным назвать этот микрорайон «Коктогай». Это название предлагает и группа граждан, также живущих здесь. Считаю, что ономатистическая комиссия учтет предложение местных жителей», – сказал Бакытбек Кадыр.

    В завершение слушаний участники включили свои предложения в заявление, представленное акиматом. Организаторы слушаний сообщили, что предложенные названия будут переданы в областную ономастическую комиссию.


    Фото: yvision.kz

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Акмолинская область Акимат Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Алматинцы тратят более часа времени на дорогу в будни - опрос
    Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по развитию Астаны Женису Касымбеку
    Около 80% казахстанских детей-сирот воспитываются в семьях
    Более 3 тысяч детей воспитываются в детдомах Казахстана
    Популярное
    1 47 нелегальных таксистов привлекли к ответственности транспортные полицейские
    2 Скончалась сенатор Гульмира Каримова
    3 Нанесения лезвием надрезов ребенку в центре «Рабиға хиджама» расследовали в Атырау
    4 Хищение денег в размере 450 млн тенге при строительстве дорог выявили в СКО
    5 Сенат одобрил закон о цифровых активах в РК
    Новости партнеров