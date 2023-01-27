Жители города Косшы предлагают изменить название микрорайона «Лесная поляна»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Название микрорайона «Лесная поляна», относящегося к городу Косшы Акмолинской области может измениться. По данному вопросу прошли общественные слушания с участием заместителя акима города Бергена Жумкейулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе слушаний жителями Косшы были предложены несколько названий, среди них «Саркырама», «Нияз би» и «Коктогай».

По словам журналиста Бакытбека Кадыра, жителя Косшы, для любого населенного пункта названия предлагаются на основании исторических топонимов. Есть такие механизмы в ономастике. Но «Лесная поляна» не является отдельным населенным пунктом. Это микрорайон города Косшы, ему не нужно давать историческое название. Далее, называть микрорайоны именами людей – пережиток прошлого. Для нового микрорайона нужно новое название. Поскольку нынешнее название «Лесная поляна» означает лесистое место, то можно по-казахски назвать микрорайон «Коктогай». Такие название среди казахских топонимов есть. Например, Кокбекты, Кокжыра, Актогай, Сарытогай и другие.

«Поэтому, я считают правильным назвать этот микрорайон «Коктогай». Это название предлагает и группа граждан, также живущих здесь. Считаю, что ономатистическая комиссия учтет предложение местных жителей», – сказал Бакытбек Кадыр.

В завершение слушаний участники включили свои предложения в заявление, представленное акиматом. Организаторы слушаний сообщили, что предложенные названия будут переданы в областную ономастическую комиссию.





Фото: yvision.kz



