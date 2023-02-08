Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.79 eur/kzt 482.57

    rub/kzt 6.19 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Жители Газиантепа выражают благодарность казахстанским спасателям

    8 Февраля 2023, 09:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Жители города Газиантеп выражают благодарность казахстанским спасателям за оказанную помощь в ликвидации последствий от землетрясения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Хочу выразить благодарность братскому казахскому народу и Республике Казахстан за то, что помогаете жителям нашего города Газиантеп. Хочу отметить, группа спасателей из Казахстана сразу после прибытия в Газиантеп, приступила к работе и непрерывно продолжает разбирать завалы и вызволять пострадавших жителей из разрушенных зданий. Являюсь жителем одного из этих двух разрушенных зданий. После того, как я вышел из дома, здание рухнуло, и я чудом остался жив. Хочу сказать спасибо казахстанским спасателям. Да будет доволен вами Всевышний», - поблагодарил житель Газиантепа.

    Профессионализм казахстанских спасателей также отметил сотрудник пожарной службы Газиантепа.

    «В данное время мы ведем совместную работу с братьями - казахами. Казахстанские специалисты опытные, они - профессионалы своего дела. Поисково-спасательные работы со стороны братьев казахов ведутся тщательно и с особым контролем. Огромное спасибо за помощь», - сказал он.

    На кадрах, которые отправил собственный корреспондент МИА «Казинформ» Акжигит Чукубаев, видно, как местные СМИ снимают на видео работу казахстанских спасателей.


    Кадр из видео

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Турция Видео Общество МЧС Землетрясение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Выпавший из окна в момент землетрясения телефон помог спасти 4 человек в Турции
    В Шымкенте 173 сотрудника МЧС откачивали воду после сильного дождя
    В Турции спасли мужчину из-под завалов спустя 278 часов после землетрясения
    Двухгодовалого малыша и троих взрослых спасли из снежного заноса в Атырауской области
    Популярное
    1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
    2 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
    3 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
    4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
    5 Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана
    Новости партнеров