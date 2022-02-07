Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Павлодарская область

    Жители Экибастуза смогут снова получать автоуслуги в ЦОНе

    7 Февраля 2022, 22:00

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Жители Экибастуза не раз жаловались по поводу неудобного расположения спецсектора, поэтому его решили вернуть в ЦОН, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Специализированный сектор города Экибастуз возвращается в здание центра обслуживания населения», - сообщили в пресс-службе филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по Павлодарской области.

    Там напомнили, что ранее автоуслуги жители Экибастуза получали в специализированном секторе по обслуживанию населения по адресу: улица Энергетиктер, 37/1. А с 8 февраля 2022 года сектор возвращается в здание основного ЦОНа на улицу М. Жусупа, 92/2.
    «Мы неоднократно получали обращения от клиентов по поводу неудобного расположения спецсектора. Для удобства жителей города Экибастуза мы возвращаем специализированный сектор в здание основного ЦОНа, ранее он там и находился», - сказал директор областного филиала госкорпорации «Правительство для граждан» Талгат Аскаров.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область ЦОН Экибастуз
    Новости по теме
    Новости по теме
    Около 300 пьяных водителей привлекли к ответственности в Мангистауской области
    Популярное
    1 Какое место занял Казахстан в медальном зачете на чемпионате мира по боксу
    2 Как проходило голосование в Турции
    3 Три автобусных маршрута изменят схему движения в Астане
    4 Казахстанские боксеры записали ответ на поздравление Президента РК
    5 Касым-Жомарт Токаев оценил выступление казахстанских боксеров на чемпионате мира
    Новости партнеров