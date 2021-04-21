Жители Брюсселя получили возможность записаться на вакцинацию в онлайн-формате

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Всего за один день более 13 700 человек, проживающих в Брюсселе, зарегистрировались для вакцинации через новую онлайн-платформу, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Для регистрации в онлайн-системе «Bru-VAX» жителям необходимы только данные их национального регистрационного номера и почтовый индекс.

Ранее жители бельгийской столицы должны были ожидать конверта по почте со специальным кодом. Теперь данный процесс упростился в связи с тем, что 12% жителей Брюсселя не имеют постоянного почтового адреса. И не получают почтовые конверты с приглашением на вакцинацию.

В первый день около 7 500 жителей Брюсселя записались на вакцинацию, а 6 200 других (в возрасте от 51 до 55 лет) зарегистрировались в списке ожидания.

Кроме того, люди, которым нужна помощь в регистрации, могут обратиться к своему терапевту. Также есть опция регистрации пациентов, которым по медицинским показаниям необходимо получить вакцину на дому.

В настоящее время в Бельгии к вакцинации допускаются лица, родившиеся в 1965 году или ранее. Бельгийцы, родившиеся в 1970 году и ранее, могут пока зарегистрироваться в лист очередности.



