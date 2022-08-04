Жители Бельгии из групп риска выезжают во Францию для вакцинации от оспы обезьян

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. В связи со вспышкой оспой обезьян отдельные страны Евросоюза начали кампании по вакцинации среди так называемых групп риска, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Бельгийский телеканал VRT сообщает, что несколько десятков жителей Бельгии посетили соседнюю Францию ради вакцинации против оспы обезьян. Так, бельгийцы посещают приграничный г. Лилль на севере Франции, чтобы получить прививку.

Как передает бельгийское телевидение, во Франции условия получения вакцины не такие строгие, как в Бельгии. Высший совет по здравоохранению Франции рекомендует вакцинировать людей с высоким риском заражения в качестве меры предосторожности. Мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, трансгендеры с различными партнерами и работники секс-бизнеса – все они соответствуют требованиям правительства Франции.

В Бельгии количество целевых групп среди которых начата вакцинация ограничено. На данном этапе право на вакцинацию имеет меньше число лиц: мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами с позитивным диагнозом на ВИЧ, а также мужчины и трансгендерные секс-работники, люди с иммунодефицитом и высоким риском заражения, а также сотрудники лабораторий, работающие с вирусом.

Всего по всей Франции сейчас доступно 74 тыс. доз вакцин против оспы обезьян. В Бельгии до октября имеется резерв в количестве 3040 доз. Осенью бельгийское правительство обещает обеспечить население еще 30 тыс. вакцин, в результате властям страны пришлось ограничить количество людей, имеющим право на вакцинацию.





Фото: www.vrt.be



