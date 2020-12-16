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    Жители Атырау вывесили на балконах государственные флаги

    16 Декабря 2020, 14:41

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Жители Атырау в честь праздника вывесили на своих балконах государственные флаги, присоединившись к акции «Менің туым - менің Отаным», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Государственные флаги на балконах, а также на окнах можно увидеть практически во всех микрорайонах областного центра. Особенно много их в новых микрорайонах, где люди получили квартиры не так давно и впервые встречают День Независимости в новом жилье.

    «Так уж получилось, что из-за введенных ограничительных мер сегодня не получится отметить праздник на площадях, куда мы любили ходить всей семьей в этот день. Но все равно хотелось как-то отметить праздник, чтобы он запомнился. Ведь этот день так много значит для всего нашего народа. И главное, мы живем в мире и согласии, страна, наш город развиваются. Строятся новые дома, школы. Поэтому флаг на моем балконе –это уважение к главному общенациональному празднику нашей страны», - говорит Жандос Аубекеров, чья семья накануне Дня Независимости получила новую квартиру.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Акимат День Независимости
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