Жители Атырау пожаловались омбудсмену на загрязнение воздуха в городе

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В адрес Уполномоченного по правам человека от гражданки Атырау поступила жалоба на нарушение прав жителей города на благоприятную окружающую среду. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

«Невозможно открыть окна ни днем, ни ночью! Скачала приложение air.kz и теперь не только чувствую носом этот запах, но и вижу обоснованные подтверждения факта выбросов в приложении! Выбросы, горение камышей, обострения болезней и новые болезни жителей Атырау! Так что именно произошло при последней смене власти в городе? Почему увеличились частота и доза выбросов??? ....Почему все стало настолько плохо? Даже при закрытых окнах весь дом пропитан воздухом с выбросами. В городе возросло количество больных бронхиальной астмой и аллергией. Очень много детей страдают. Аллергия неясной этиологии. Многие знают, что если выехать за пределы нашего города, аллергию как рукой снимает… Пожалуйста, остановите этот беспредел!» - написала заявительница.

Жительница отметила, что несмотря на неоднократные обращения в местные исполнительные органы, последние не приняли по данному факту соответствующие меры.

Рассмотрев жалобу, Национальный центр по правам человека обратился с запросом в Министерство экологии, геологии и природных ресурсов с целью выяснения обстоятельств, на что был получен ответ с подтверждением имеющихся проблем.

Так, по данным профильного министерства, им рассмотрены экологические проблемы Атырауской области и пути их решения с общественностью.

Сообщается, что основными источниками выбросов сероводорода являются поля испарения «Тухлая Балка» (АНПЗ), «Квадрат» и другие. В целях устранения подобных проблем принят ряд мероприятий и составлена дорожная карта. Также в рамках принимаемых мер Атырауским нефтеперерабатывающим заводом запланировано сократить источники выбросов и снизить выбросы, загрязняющих веществ до 25%.

Территориальным департаментом экологии на основании жалоб жителей проведена проверка, в результате которой выявлено превышение нормативов эмиссий по оксиду углерода, оксиду азота, диоксиду азота. За указанные допущенные факты орган экологии в установленном законодательством порядке привлек к ответственности соответствующее предприятие.

В соответствии со статьей 13 Экологического кодекса Республики Казахстан, каждый имеет право на благоприятную окружающую среду. Также у каждого есть право обращаться к уполномоченному органу в области охраны окружающей среды и другим государственным органам, по предполагаемым фактам причинения экологического ущерба, нарушения требований экологического законодательства Республики Казахстан или об иных обстоятельствах, создающих угрозу наступления таких последствий.



