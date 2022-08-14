Жители Атырау отметили Международный день молодежи

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау прошел вечер «Zhastar fest», посвященный Международному дню молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Концерт состоялся на площади им. Султана Бейбарыса. Горожан поздравил заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев.

«Молодежь - основная опорная сила государства, важная часть общества. Если у страны сильная, целеустремленная молодежь, то и будущее будет стабильным и устойчивым. Поэтому сегодняшнее молодое поколение, живущее в независимой стране - наша надежда на завтрашний день. От всей души поздравляю всех с Международным днем молодежи!», - сказал Жасулан Бисембиев.

На мероприятии выступили звезды эстрады и певцы из Атырауской и соседних областей, а также танцевальные группы, которые подарили собравшимся хорошее настроение.





Одновременно с концертной программой на площади прошло несколько спортивных мероприятий. Любители спорта играли в шахматы, соревновались в упражнениях с гирями, армрестлинге, перетягивании каната, веселой эстафете и URBAN ART-е на набережной реки Урал.



