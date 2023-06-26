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    Жители Атырау останутся без горячей воды

    26 Июня 2023, 14:52

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В связи с ремонтными работами по ревизии оборудования тепловых пунктов с 5 июня по 9 июня в Атырау будет временно прекращена подача горячей воды, передает МИА «Казинформ».

    АО «Атырауские тепловые сети» сообщили, что в связи с ремонтными работами по ревизии оборудования тепловых пунктов согласно план-графика капитального ремонта, с 29 июня по 1 июля будет временно прекращена подача горячей воды по следующим адресам:

    От ЦТП «№ 5 им Ли Л.Н» - Ауэзова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 43, 45, 47, 47а, 49, 51;

    Муканова 1, 1а, 2, 4, 6, 8, 10, 12;

    Суворова 1, 2, 3, 5;

    Маметова 1, 2, 2а, 4а;

    Шарипова 5а, 11,13,15, 34а;

    Шамина 1, 3, 5, 2а, 3а, 4а, 5а, 7;

    Бимаганова 16;

    Саургалиева 4; Ватутина 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15;

    Черняховская.,2, 4, 6, 8;

    Ондасынова 7, 9, 11;

    Волгоградская 3, 5, 8, 10, 14, 14а,16;

    Севастопольская 3, 5а, 6, 8, 10;

    Одесская 1, 2, 3, 4, 5, 6;

    От ЦТП Центр Б:

    Махамбета 114, 114а, 114б;

    Момышулы 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, Абая 14а, 16а, 18а, 26а;

    Канцева 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6а, 11;

    Валиханова 9а;

    От ЦТП Аманшина – мкр. Аманшина № 72, 74,;

    Абдрахманова 39;

    С.Бейбарыс 38, 40, 42;

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Атырауская область Вода
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