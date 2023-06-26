Жители Атырау останутся без горячей воды

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В связи с ремонтными работами по ревизии оборудования тепловых пунктов с 5 июня по 9 июня в Атырау будет временно прекращена подача горячей воды, передает МИА «Казинформ».
АО «Атырауские тепловые сети» сообщили, что в связи с ремонтными работами по ревизии оборудования тепловых пунктов согласно план-графика капитального ремонта, с 29 июня по 1 июля будет временно прекращена подача горячей воды по следующим адресам:
От ЦТП «№ 5 им Ли Л.Н» - Ауэзова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 43, 45, 47, 47а, 49, 51;
Муканова 1, 1а, 2, 4, 6, 8, 10, 12;
Суворова 1, 2, 3, 5;
Маметова 1, 2, 2а, 4а;
Шарипова 5а, 11,13,15, 34а;
Шамина 1, 3, 5, 2а, 3а, 4а, 5а, 7;
Бимаганова 16;
Саургалиева 4; Ватутина 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15;
Черняховская.,2, 4, 6, 8;
Ондасынова 7, 9, 11;
Волгоградская 3, 5, 8, 10, 14, 14а,16;
Севастопольская 3, 5а, 6, 8, 10;
Одесская 1, 2, 3, 4, 5, 6;
От ЦТП Центр Б:
Махамбета 114, 114а, 114б;
Момышулы 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, Абая 14а, 16а, 18а, 26а;
Канцева 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6а, 11;
Валиханова 9а;
От ЦТП Аманшина – мкр. Аманшина № 72, 74,;
Абдрахманова 39;
С.Бейбарыс 38, 40, 42;