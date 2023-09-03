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    Жители Астаны приняли участие в пожарно-тактическом учении

    3 Сентября 2023, 00:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках поручения Главы государства Министерство по ЧС продолжает проводить учения в многоэтажных жилых комплексах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    2 сентября пожарно-тактическое учение с участием министра по ЧС Сырыма Шарипханова прошло в столичном жилом комплексе «Жар-Жар» по адресу Иманова, 41.

    Основной целью проводимых пожарно-тактических учений является формирование и укрепление культуры безопасности среди населения, так как правильные действия жителей при возникновении чрезвычайных ситуаций имеют огромное значение в деле предотвращения гибели и травмирования людей на них.

    В ходе учения с жителями проводились разъяснительные беседы по безопасному поведению при возникновении пожара и других ЧС. Для закрепления знаний жильцы отработали свои действия на практике.

    Особое внимание было уделено детям. Сотрудники МЧС ознакомили их со своей техникой и оборудованием. Дети с удовольствием примеряли на себя снаряжения пожарных и спасателей.

    Также в ходе учения подразделениями МЧС отработана тактика тушения пожаров в высотных домах с применением имеющихся видов средств, предназначенных для спасения и эвакуации людей.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Учения Астана Безопасность МЧС
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